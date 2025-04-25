Лавров оценил суждения Трампа о том, что Россия и США идут в верном направлении по Украине

Лавров согласился с Трампом, что РФ и США идут в верном направлении по Украине

Президент США Дональд Трамп прав в суждениях о том, что Штаты и Россия в вопросе урегулирования на Украине движутся в правильном направлении. Об этом в интервью CBS заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, американский президент вполне обоснованно верит, что стороны вместе двигаются в правильном направлении.

На вопрос журналистов о возможности проведения встречи в России 25 апреля, Лавров ответил риторически: «Вы не верите словам президента Соединенных Штатов».

До этого Лавров отмечал, что Трамп, вероятно, единственный западный политик, понимающий первопричины кризиса на Украине.

Ранее Лавров подчеркнул, что Россия готова к соглашению с США по Украине, однако есть определенные элементы, требующие доработки. Министр напомнил, что Трамп нередко упоминает сделку, поэтому российская сторона готова ее заключить.