Глава МИД Турции заявил, что обсуждает с Россией и Украиной новую зерновую сделку

Фидан: Турция обсуждает с Россией и Украиной безопасность на Черном море

Турецкие власти обсуждают с Россией и Украиной вопрос обеспечения безопасности судоходства в Черном море и хотят добиться новой «зерновой сделки», Заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан. Об этом сообщил ТАСС .

Дипломат подчеркнул, что возможность судоходства в Черном море — не локальная проблема, она влияет на глобальную продовольственную безопасность. Российское и украинское зерно не попадает на мировые рынки, многие страны обращаются к Турции как к посреднику с просьбой поспособствовать решению проблемы.

«Мы поддерживаем связь с обеими сторонами по этому вопросу», отметил Фидан.

По его словам, Турция надеется, если возникнут необходимые условия, заключить еще одно соглашение, аналогичное зерновой сделке.

Ранее украинские беспилотники атаковали турецкое судно Lider Bordo Mavi и буксир Lider Kocatepe у побережья Туапсе. Посла Украины в Анкаре Наримана Джеляла вызвали в связи с этим в МИД Турции.