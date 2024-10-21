«Знаменосец Зеленский». Гибридная война Запада против России может перерасти в прямую

Запад пока ведет против России гибридную войну, но она все больше переходит в настоящую, «прямую» войну. Такое заявление в интервью «Аргументам и фактам» сделал глава МИД России Сергей Лавров.

«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамена большую часть Европы, <…> так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией — пока с элементами гибридной войны, но все больше переходящую в настоящую, в „прямую“ войну против нас. И тоже под нацистским знаменем. Только на этот раз „знаменосец“ не Гитлер, а Зеленский», — заявил Лавров.

Поставки западного вооружения на Украину мешают мирному урегулированию конфликта, а также вовлекают НАТО в прямое противостояние с Россией. Лавров считает, что США и НАТО уже участвуют в конфликте, поставляя вооружение и готовя кадры для ВСУ.

Министр также отменил, что независимо от выборов в Штатах, Россия всегда будет для США " если не врагом, то точно противником». Главная цель правящего класса в США — не допустить подрыва их доминирующей роли в мире. Лавров назвал эту цель иллюзорной.