Лавров опроверг слухи о попытках КНР заставить Россию пойти на мир с Украиной

Китай не делает попыток оказать давление на Россию в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом РБК заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Абсолютно нет. Это говорят те, кто хочет, чтобы Россия согласилась на ультимативную „формулу Зеленского“. Это несерьезно», — подчеркнул он.

Также министр прокомментировал сложности с банковскими переводами между Россией и Китаем. По его мнению, китайская сторона продолжит сокращать зависимость от Запада. Лавров добавил, что Китай не делает резких движений и сближается с Россией постепенно. Банковская система КНР сильно зависит от мировых финансовых рынков, напомнил глава МИД.

Ранее политолог Геннадий Подлесный объяснил, что российская сторона сделала резкий разворот на Восток два года назад.

Он также предположил, что визит зампредседателя премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима на ВЭФ показал, как юго-восточная страна «меняет приоритеты в сторону России и Китая», с которым у нее были определенные трения. Такой союз может стать огромным вызовом для США, заключил эксперт.