Лавров обвинил Украину в саботаже политики США по урегулированию конфликта

Украина при поддержке Евросоюза пытается сорвать урегулирования конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на посольском круглом столе, его слова привело РИА «Новости» .

При этом глава МИД подчеркнул, что США понимают первопричины конфликта и пытаются их устранить.

«Одновременно мы также видим, как в Киеве эту линию американской администрации пытаются всячески саботировать», — добавил Лавров.

Он отметил, что на Западе есть здравые силы, однако украинские власти всячески препятствуют тому, чтобы они следовали курсу на завершение конфликта.

О саботаже заявлял и заместитель Лаврова Сергей Рябков. По словам замминистра, Запад ежедневно отвергает договоренности, которых Владимир Путин и Дональд Трамп достигли на переговорах 15 августа в Анкоридже.