Россия выражает готовность честно работать для урегулирования украинского конфликта, в то время как европейские страны пытаются проталкивать жульнические подходы. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

«Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают некоторые европейские лидеры, мы не готовы», — объяснил дипломат на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом республики Садыром Жапаровым и главой МИД Жээнбеком Кулубаевым.

Он подчеркнул, что для урегулирования украинского кризиса следует устранить первопричины конфликта. Также министр отметил, что необходимо убрать угрозы безопасности России, которые возникли из-за расширения НАТО на восток, а также попыток включить Украину в альянс с помощью создания на территории республики военной инфраструктуры.

Ранее о нарушенных обещаниях НАТО напомнил президент Владимир Путин. По его словам, Запад «кинул» Россию, когда альянс продолжил расширяться на восток.