Противники переговоров между Россией и Украиной должны осознавать последствия такого подхода. Об этом в интервью RT для документального фильма «Мосты на Восток» сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Еще полтора года назад президент Владимир Путин касался темы переговоров. Он говорил, что мы не против. Кто против, должны осознавать, что чем дольше они тянут, тем труднее будет договариваться», — сказал он.

Лавров отметил, что на переговорах в Стамбуле весной 2022 года прийти к согласию было очень легко, но тогда Украина этого не захотела.

Два дня назад глава МИД подчеркивал, что все разговоры о дипломатическом урегулировании украинского конфликта являются неактуальным после нападения боевиков на территорию Курской области.

Глава совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук также заявлял, что атака на российский регион поставила крест на возможности переговоров с Россией.