Лавров раскрыл детали разговора с Рубио

Разговор с госсекретарем Марком Рубио прошел действительно хорошо, раз США по итогам не заявили о необходимости в личной встрече. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью венгерскому телеканалу Ultrahang.

Он отметил, что беседа с Рубио состоялась по телефону 20 октября. Лавров напомнил, что после завершения диалога Госдеп США информировал о продуктивности разговора и отсутствии необходимости личной встречи двух дипломатов.

«Инициатива на их стороне, а мы люди вежливые. Президент Дональд Трамп в Белом доме сказал, что приглашение отменяется. Позже американцы сказали, что „отмена“ означает „перенос“. Так что все зависит от инициатора», — объяснил глава МИД.

По словам Лаврова, в ходе разговора Рубио не упоминал о новых встречах или переговорах. Российский министр также не поднимал этот вопрос, поскольку инициатива исходила от американцев.

Ранее в СМИ появилась информация о встрече Лаврова и Рубио в Будапеште, которая может состояться 30 октября. По данным Financial Times, также не исключалась встреча лидеров стран ЕС с главой Белого дома.