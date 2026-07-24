Украинское руководство высокомерно отказывается от американских предложений, сделанных на саммите в Аляске, из-за поддержки со стороны Запада. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его процитировало РИА «Новости» .

Он добавил, что сами США активно участвуют в накачивании республики оружием.

«Вот такое высокомерное, даже так сказать, презрительное отторжение американского предложения происходит не в малой степени, потому что Зеленского накачивают оружием», — объяснил дипломат.

Лавров уточнил, что стране в огромных количествах поставляют беспилотники, с помощью которых ВСУ атакуют гражданские цели. По его словам, таким образом Украина пытается подорвать стабильность России.

Ранее министр назвал недопустимой накачку республики оружием во время встречи с американским коллегой Марко Рубио в Маниле. Он охарактеризовал как дестабилизирующую политику стран Евросоюза, которые до сих пор хотят нанести России «стратегическое поражение».