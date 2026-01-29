Призывы Владимира Зеленского убивать по 50 тысяч россиян в месяц неприемлемы и отвратительны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецкому телеканалу TGRT .

«Всем видна неадекватность этого человека», — добавил он.

Изначально о таком приказе сообщил новый министр обороны Украины Михаил Федоров, назвавший его выполнение одной из своих ключевых целей на посту. Примечательно, что он родился и вырос в городе Васильевка Запорожской области, который с 2022 года находится под контролем России.

При этом даже на самой Украине не всем это предложение пришлось по душе. Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала подобную стратегию нездоровой в условиях, когда украинцы сидят без света, воды и отопления.