Депутат Верховной рады Анна Скороход подвергла жесткой критике стратегию главы Минобороны Украины по введению плана на убийство россиян. В соцсети она указала, ч то подобная стратегия нездоровая.

«Вам не кажется, что стратегия должна быть направлена на прекращение войны? Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — написала Скороход в социальной сети.

Также Скороход перечислила и другие немаловажные, на ее взгляд, цели, например, обмен пленными, розыск пропавших без вести и возвращение украинских солдат из зоны боевых действий.

Рада назначила на пост главы Минобороны Михаила Федорова. Он тут же озвучил свою новую стратегию — убивать ежемесячно по 50 тысяч россиян. При этом министр обороны заявил, что такое задание ему дал глава киевского режима Владимир Зеленский.