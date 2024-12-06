Лавров: для мира на Украине не должно быть НАТО, военных баз и учений

Отказ Украины от планов вступить НАТО — только одно из условий, которые необходимы для мирного урегулирования конфликта. На это указал глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.

«Никакого НАТО. Никаких военных баз, военных учений на украинской земле с участием иностранных войск», — подчеркнул он.

Лавров напомнил, что эти условия президент Владимир Путин озвучивал как актуальные на апрель 2022 года. С тех пор прошло время, и придется принимать во внимание существующие реалии.

«Это не только линия соприкосновения, но и изменения в Конституции России после проведения референдума в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях. <…> Это реальность», — указал министр.

Россия, заметил глава МИД, не будет мириться с ситуацией с запретом на Украине русского языка и культуры, с гонениями на Украинскую православную церковь.

«Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать», — сказал Лавров.

«Русофобское законодательное наступление», напомнил собеседник Такера Карлсона, началось в 2017 году. С тех пор Запад погрузился в молчание и до сих пор никак не реагирует на происходящее.

«Нам пришлось привлечь к этому внимание особым способом», — указал министр.