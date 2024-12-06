Владимир Зеленский до своего президентства часто говорил о братских народах и защищал русский язык, но быстро изменился, заняв пост главы Украины. На это указал глава МИД России Сергей Лавров в интервью Такеру Карлсону.

«Говорил, что мы все говорим на одном языке, читаем одни и те же книги, что мы братский народ, у нас одинаковая кровь. Говорил, что, если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски, нужно от них отстать и дать им возможность говорить на родном языке», — напомнил он.

Изменения в риторике Зеленского произошли очень быстро, подчеркнул министр. В интервью в сентябре 2021 года, когда Украина воевала с Донбассом в нарушение Минских соглашений, его спрашивали об отношении к людям по ту сторону линии соприкосновения.

«Он ответил, что есть люди, а есть „особи“. Потом сказал, что если кто-то, живя на Украине, чувствует связь с русской культурой, то советует им ради будущего своих детей и внуков валить в Россию», — сказал Лавров.

Человека, который после подобных заявлений рассчитывает вернуть людей русской культуры под свою территориальную целостность, подчеркнул глава МИД, нельзя считать адекватным. Лавров также заметил, что Россия не собирается уничтожать украинский народ.