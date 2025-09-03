МИД России: для прочного мира на Украине нужно признать территориальные реалии

Для достижения прочного мира на Украине нужно признать новые территориальные реалии и оформить их на международном уровне. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, чьи слова привели на сайте министерства.

«Для того чтобы мир был прочным, новые территориальные реалии, возникшие после вхождения в состав Российской Федерации Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в результате проведенных там референдумов, необходимо признать», — подчеркнул дипломат.

Также важно искоренить первопричины конфликта. К таковым относятся угрозы безопасности России, возникшие в результате расширения НАТО. Кроме того, необходимо обеспечить восстановление и соблюдение прав человека на территориях, которые остаются под контролем киевского режима, добавил Лавров.

Глава МИД призвал обеспечить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.

Подполковник Армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что Украина уже проиграла конфликт, поэтому у нее осталось лишь два пути: признать поражение или отрицать реальность.