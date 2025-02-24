Лавров назвал условие для прекращения боевых действий на Украине

Россия завершит боевые действия на Украине, когда переговоры по урегулированию конфликта дадут устойчивый и твердый результат. Об этом на брифинге заявил глава МИД Сергей Лавров.

Министр напомнил, что президент Владимир Путин уже четко сказал, что российская сторона готова вести переговоры с любыми представителями, которые хотели бы помогать достичь мира в духе доброй воли.

«Но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут устраивающий Российскую Федерацию твердый и устойчивый результат. <...> Безусловно, реалии на земле должны учитываться», — сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что позиция США выделяется на фоне заявлений европейских политиков по Украине.

«Она заявлена последовательно, не призывает просто сразу же „замириться“, а потом думать, что делать. Мы подчеркивали, что нас такой вариант не устроит», — подчеркнул он.

Ранее Лавров сообщил, что контакты России и США по посольствам состоятся до конца недели.