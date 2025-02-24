Контакты России и США по посольствам состоятся до конца недели

Россия и США до конца недели проведут контакты по работе посольств, чтобы снять все возникшие препятствия. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции.

Он отметил, что обе стороны стремятся нормализовать работу своих дипмиссий в Вашингтоне и Москве.

«Для этой цели уже состоялись на прошлой неделе два технических предварительных контакта», — добавил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что во время встречи делегаций в Эр-Рияде российская и американская стороны обсудили проблемы, мешающие работе посольств и консульств. Среди них была и проблема собственности зданий. Он подчеркнул, что Россия и США сделали первые шаги к тому, чтобы наладить отношения, но для поддержания динамики необходимо слушать и слышать друг друга.