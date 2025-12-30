Евросоюз мечтает сохранить рядом с Россией агрессивный режим, направленный против нее. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова привел официальный новостной Telegram-канал МИД.

«Именно такое образование рядом с Россией требуется европейским русофобам для реализации анонсированных ими планов подготовки новой агрессии против нашей страны», — подчеркнул министр.

Он добавил, что урегулирование украинского кризиса невозможно без прекращения преступной политики со стороны киевского режима и его внешних кураторов.

Также Лавров поблагодарил все страны, поддержавшие Россию после попытки атаковать резиденцию главы государства в Новгородской области.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал дать жесткий ответ Владимиру Зеленскому.

По его словам, боевые действия — единственная возможность для киевского режима удержаться у власти.