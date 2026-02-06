Лавров напомнил, что Россия атакует на Украине только военные объекты
Россия на Украине атакует только военные цели или объекты двойного назначения. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам переговоров с председателем ОБСЕ Иньяцио Кассисом и генеральным секретарем организации Феридуном Синирлиоглу, его слова привело РИА «Новости».
«Мы не раз предупреждали, что мы аккуратно действуем до тех пор, пока противник соблюдает элементарные правила, связанные с международным гуманитарным правом», — подчеркнул он.
Глава МИД также отметил, что Украина пытается сорвать урегулирование, поэтому и устраивает теракты. Так он отреагировал на покушение на замначальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое произошло утром в Москве.