Лавров исключил капитуляцию России

Глава МИД Лавров заявил, что Шольц прославился «простенькими идеями»

Фото: РИА «Новости»

Российское командование не будет капитулировать в зоне проведения специальной военной операции и выполнит ее цели. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его процитировал ТАСС.

Глава МИД также прокомментировал высказывание канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что тема возможного завершения СВО якобы стала чаще подниматься после сообщения о размещении американских ракет в Германии. Лавров опроверг догадку председателя немецкого правительства, сообщило РИА «Новости». По его словам, Шольц прославился «простенькими идеями».

Ранее канцлер допустил отказ Германии от установки дальнобойных американских ракет на своей территории в том случае, если украинский конфликт завершится. Он не стал объяснять, какие именно действия следует предпринять России для урегулирования ситуации.

По данным сайта kp.ru, Шольц отказался отправлять немецких военных в зону проведения СВО. Он также выступил против идеи использовать истребители ФРГ для нейтрализации российских ракет.

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