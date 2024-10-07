Лавров двумя словами отреагировал на план Запада по России

Лавров назвал разговоры об ударах вглубь России игрой с огнем

Разговоры в ряде западных стран о необходимости разрешить ВСУ наносить удары вглубь территории России являются игрой с огнем. Об этом изданию Newsweek заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«На Западе обсуждается возможность разрешения для украинских националистов использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России. Подобная игра с огнем несет за собой опасные последствия», — сказал он.

Глава ведомства напомнил слова президента России Владимира Путина, который анонсировал принятие соответствующих решений на угрозы со стороны Запада.

Также Путин подчеркивал, что Запад дискутирует о вероятности прямого вовлечения своих сил в украинский конфликт. Российский лидер подчеркивал, что страна окажется вынуждена принимать ответные решения, исходя из возникающих для нее угроз.

Ранее МИД России назвал бессмысленным разговор с США по любым стратегическим вопросам.