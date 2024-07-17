Лавров дал ироничную оценку выступлению представителя США в СБ ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «красочным» выступление на Совете Безопасности ООН постпреда США при всемирной организации Линды Томас-Гринфилд. Дипломат в очередной раз повторила антироссийские тезисы, которые постоянно транслируют западные страны, сообщили «Известия» .

«Благодарю представителя Соединенных Штатов за красочное выступление», — с иронией заметил Лавров.

В минувший вторник, 16 июля, на дебатах в СБ ООН глава российского МИД указал на роль НАТО в провоцировании украинского кризиса, напомнив о госперевороте на Украине в 2014-м, притеснении русской культуры и языка в республике и гонениях на Украинскую православную церковь. Все это игнорирует Запад, подчеркнул министр.

Теперь блоку стало мало этого конфликта, продолжил Лавров, поэтому он нагнетает напряженность, создавая опасность и для других регионов.