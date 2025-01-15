Американского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

Гражданина США, который принимал участие в боевых действиях на стороне Украины, заочно осудили в России. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

«Доказательства, собранные главным следственным управлением Следственного комитета России, признаны судом достаточными для вынесения приговора гражданину США Томасу Патрику Криду», — отметили в ведомстве.

Американца признали виновным в участии как наемника в вооруженном конфликте и лишили свободы на 13 лет.

Следствие и суд выяснили, что Крид в 2022 году прибыл на Украину, где вступил в «Иностранный легион» и прошел дополнительную военную подготовку. Ему предоставили оружие, боеприпасы, снаряжение и обмундирование, после чего он принимал участие в боях на Украине и в ДНР на стороне ВСУ.

В российский реестр террористов и экстремистов ранее внесли имена шести иностранных наемников, которые вошли в Курскую область составе украинской армии.