Передвижную реактивную систему залпового огня «Град» ВСУ уничтожили на Сумском направлении с использованием барражирующего боеприпаса «Ланцет». Об этом сообщил РИА «Новости» оператор беспилотных систем группировки войск «Север» с позывным Сенсей.

Этот «Град» постоянно менял позиции, поэтому обнаружить его было чрезвычайно трудным.

«Но мы знаем такую тактику блуждающих минометов и „Градов“ еще с 2022 года, еще с Мариуполя… В момент очередного наката, когда противник с разницей в час-два выезжает на огневую, производит залп, мы его ждем», — отметил Сенсей.

Он добавил, что РСЗО «Град» ВСУ обнаружили на Сумском направлении после пятидневной «охоты». Когда он делал залп, и военные сразу фиксировали координаты и передали данные расчету «Ланцета».

«В результате цель накрыта, „Град“ уничтожен. Охота заняла пять суток, но результат того стоил», — сказал военнослужащий.

Ранее бойцы «Севера» за неделю поразили четыре гексакоптера «Баба-Яга» ВСУ в Сумской области. Морпехи каждый день защищают Россию от вражеских БПЛА, укрепляя буферную зону на территории региона.