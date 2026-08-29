Лантратова взяла на контроль обращения вернувшихся из плена бойцов

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова взяла на личный контроль обращения военнослужащих, которые проходят лечение после возвращения из плена. Об этом сообщила пресс-служба омбудсмена.

Правозащитник посетила госпиталь Минобороны в Подольске, где находятся 22 бойца, освобожденных 19 августа в рамках обмена по формуле «103 на 103».

Военнослужащие рассказали о вопросах, которые требуют решения во время лечения и после возвращения домой. Среди них — оформление региональных выплат, медицинская помощь, обследование детей и бытовые проблемы семей.

В частности, один из бойцов сообщил о необходимости медицинского обследования для своего семилетнего сына. Другому военнослужащему для оформления положенной региональной выплаты не хватает сведений из воинской части. Боец из Курской области попросил помочь собрать к школе троих детей.

«Молодой парень Саша вернулся на родину 19 августа. В столь юном возрасте он оказался раненым в украинском плену. Его судьбой мы занялись после обращения матери на личном приеме. Боролись за возвращение, поднимали историю на международных площадках. За это время мы стали почти родными», — рассказала Лантратова.

Во время визита она также встретилась с 20-летним Александром и его матерью Татьяной. Женщина смогла приехать к сыну после его возвращения и находиться рядом с ним во время лечения.

Для семьи военнослужащего из Тульской области правозащитники намерены решить вопрос с подключением газа к дому. Все необходимые документы уже собрали, однако из-за лечения боец не может самостоятельно завершить процедуру.

«Мы выстроили систему постоянного сопровождения. Остаемся на связи. Уточняем, нужна ли новая помощь. Сегодня на таком сопровождении находятся 26,5 тысячи семей», — заключила омбудсмен.

В среду, 26 августа, Лантратова анонсировала еще один большой обмен пленными между Россией и Украиной.