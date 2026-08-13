Лантратова выложила новый список украинских пленных на обмен

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова обнародовала список украинских военнопленных на обмен. В него включили 273 имени.

«Большинство этих военнослужащих находятся на территории России еще с 2022 года. Мы готовы передать их в любое время», — заявила Лантратова.

Ранее стало известно, что освобожденный при обмене военнопленными украинец погиб из-за пыток электричеством в одном из госпиталей в Киеве. Его заставляли подписать контракт с ВСУ.

Официальной причиной смерти объявили онкологическое заболевание, однако врачи заявили, что его сердце перестало биться после пыток электричеством. В палату часто приходили работники СБУ и выводили пациента «на беседы». Несколько раз после этого медикам приходилось оказывать мужчине неотложную помощь.