Лантратова помогла установить отцовство пленного участника СВО

В России смогли установить отцовство попавшего в украинский плен участника спецоперации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем телеграм-канале.

По ее словам, за помощью обратилась молодая мама, оказавшаяся в сложной ситуации. Отец ее ребенка, боец СВО, попал в плен, при этом до ухода мужчины на фронт пара не успела официально заключить брак.

«Чтобы защитить права малыша и оформить государственную поддержку, женщине необходимо было установить отцовство через суд, но процесс зашел в тупик», — написала Лантратова.

Суду необходимо было получить официальное подтверждение статуса бойца и его личное ходатайство о том, что он согласен на рассмотрение дела в собственное отсутствие.

«Направили запросы в командование военного округа, городскую и военную прокуратуры. Совместными усилиями нам удалось добиться от командования части отправки всех необходимых документов напрямую в суд», — рассказала уполномоченный по правам человека в России.

В итоге суд установил отцовство бойца.

Ранее Лантратова уличила ВСУ в ежедневных ударах по детям. По ее словам, киевский режим избрал новую тактику.