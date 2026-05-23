Лантратова опубликовала видео из Старобельска с призывом к мировому сообществу

Мировое сообщество должно увидеть реальные последствия атаки украинских боевиков на общежитие колледжа в Старобельске. С таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека при президенте России Яна Лантратова , опубликовавшая видео с места разбора завалов разрушенного здания.

Она подчеркнула, что страшные кадры получила от ректора Луганского государственного педагогического университета Жанны Марфиной и уполномоченного по правам в Луганской Народной Республике Анны Сороки.

«Тяжело смотреть на кадры, которые присылают коллеги. Погибшие дети, крики родителей. Выкладываю специально для международной общественности, чтобы видели, что происходит на самом деле», — заявила Лантратова.

Свой пост в мессенджере «Макс» обмудсмен продублировала на английском языке.

Работающие на месте сотрудники МЧС достали из-под завалов разрушенного общежития тела 18 погибших. В администрации главы ЛНР заявили, что имя одной жертвы еще не установили. В списке пропавших без вести после теракта остались данные четырех студенток.