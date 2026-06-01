Лантратова объявила о возвращении с украинской территории более 160 россиян

Лантратова анонсировала встречу с украинским обмудсменом Лубинцом

Более 160 человек, включая 16 детей, вернули в Россию с территории Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.

Она пояснила, что речь идет о жителях Курской области, удерживаемых на территории Украины, вернувшихся домой за все время обмена.

«Силами аппарата уполномоченного по правам человека удалось добиться возвращения 165 курян, из которых 16 — это дети», — заявила Лантратова.

Омбудсмен добавила, что в данный момент ведет работу по уточнению числа жителей региона, остающихся на Украине

«Когда идут информационные вбросы, сколько людей находится на территории, — это просто вызывает волнение людей, которые ждут своих близких», — привел заявление Лантратовой ТАСС.

В ближайшее время у нее запланирована встреча с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом для обсуждения вопросов о дальнейшем сотрудничестве.

Лантратова не исключила, что вступит в диалог с коллегой во время очередного обмена военнопленными.

Последнюю операцию по возвращению жителей Курской области с украинской территории Министерство обороны России провело в начале апреля. В ведомстве заявили, что домой вернули семь мирных жителей.

Занимавшая тогда пост уполномоченного по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова отметила, что это последние жители российского региона, захваченные боевиками ВСУ.

