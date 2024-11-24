«Лакмусовая бумажка». Экс-боец «Вагнера» рассказал, как меняет людей первый бой

Любое военное столкновение предусматривает лишь один путь — убьешь ты или же убьют тебя. Поэтому первый бой часто меняет людей до неузнаваемости. Об этом в интервью ведущей 360.ru рассказал бывший командир штурмового подразделения частной военной компании «Вагнер» и автор книги «Штурм Бахмута. Позывной Констебль» Константин Луговой.

Он пояснил, что на его глазах парни, которые в обычной жизни не отличались спокойным характером и вели себя достаточно дерзко, терялись, а тихие и спокойные ребята неожиданно показывали себя отличными бойцами. По словам бывшего командира, боевые действия — «это лакмусовая бумажка».

«Если на гражданке это шумный человек, который любил понтоваться, то в условиях боевых действий с ним что-то происходило и я видел в его глазах смерть. А простой парень, который молчит становился героем», — рассказал Луговой.

Боец добавил, что самыми отважными на передовой оказывались бывшие заключенные, которые четко понимали, зачем они приехали в зону боевых действий, потому что им прямо сказали, что если останутся в живых, то получат свободу. Поэтому они подчинялись приказам и убивали противника, чтобы не погибнуть самим.

«В первый раз я убил человека в 18 лет (в рамках Второй чеченской кампании, где проходил срочную службу — прим. ред). То есть вот эту грань я перешел. Для меня это был не человек, а враг. Когда ты остался живым, то у тебя повышается самооценка, появляется уверенность, ты понимаешь, что ты что-то можешь», — поделился Луговой.

Бывший командир подчеркнул, что те, кто живут на поле боя только для себя, погибают очень быстро. Поэтому очень важно, чтобы подразделение работало, как единое целое.

«Это как ребенок: сначала он маленький, потом начинает делать первые шаги и потом формируется как личность. Любое подразделение это организм и каждый из его участников — это какой-то орган и то, насколько он слаженный, насколько он хорошо работает, зависит его работоспособность и живучесть», — заявил Луговой.

В ходе интервью бывший командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» рассказал, что в зоне СВО встретился с бойцами «Ахмата». Он признался, что как бывший участник Второй чеченской кампании, не ожидал, хорошего отношения, которое они проявили. Луговой не исключил, что со временем также произойдет с россиянами и украинцами.