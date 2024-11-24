«Кавказское гостеприимство». Экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал об отношениях с «Ахматом» в зоне СВО

Принимавшие участие в чеченских кампаниях военные, когда от Грозного остались одни руины, сегодня сражаются вместе с бойцами «Ахмат» в зоне спецоперации. Точно также произойдет с россиянами и украинцами, но для этого потребуется не менее 10 лет. Об этом в интервью 360.ru Регине Ореховой рассказал бывший командир штурмовиков ЧВК «Вагнер» Константин Луговой.

Он пояснил, что сам принимал участие во Второй чеченской кампании, когда проходил срочную службу в рядах спецназа ГРУ и своими глазами видел Грозный, напоминавший тогда больше Сталинград во время Великой Отечественной войны. Поэтому он сильно удивился, когда встретил хорошее отношение со стороны чеченских бойцов.

«Мы приехали в Попасную, а у нас там соседи-ахматовцы. Они нас встретили по всем правилам кавказского гостеприимства. Дали нам набор для плова. Эта встреча перевернула для меня очень многое», — заявил Луговой.

Боец пояснил, что когда уезжал из Грозного в 2001 году, там оставались одни развалины, сейчас это красивейший город с небоскребами. По его словам, ситуация повторяется с Бахмутом и Мариуполем, где сегодня вместо домов обломки.

«Прошло время и мы смогли интегрировать чеченцев. Сейчас их много работает в политике. Я убежден, что также будет с новыми регионами и украинцами. Думаю, что лет через 5-10», — подчеркнул Луговой.

В ходе беседы бывший командир штурмовой бригады «Вагнера» рассказал, что не стоит опасаться возвращения и зоны специальной военной операции в гражданскую жизнь бывших заключенных, которые отправились на службу по контракту. Он пояснил, что большая их часть останется в армии, чтобы найти применение своим боевым навыкам.