Квартиру в Балашихе адаптировали под нужды ветерана СВО

Новые оконные блоки и программа «умный дом» появилась в квартире ветерана боевых действий Кирилла Комова из Балашихи. Все полностью адаптировали под его потребности.

Стать военным Кирилл решил сам. После срочной службы пошел на контракт, а затем в зону СВО. В конце января 22 года поехал эшелоном к границе в город Клинцы, а далее — ближе к Украине. После осколочного ранения молодой человек перенес несколько операций и длительный курс реабилитации. Пройти через все испытания ему помогает стальная сила воли.

«Надо говорить: вставай, делай! Налей себе воды, помой кружку, делай все, что можешь. Потому что, если ты можешь взять телефон и набирать сообщение, значит, ты можешь многое. Может, руки слабые, не можешь поднять что-нибудь, но хоть что-нибудь. Все начинается с малого», — поделился Кирилл Комов.

Мама Кирилла также каждый день старается поддерживать сына, но и не мешает его самостоятельности. «Мы очень благодарны за адаптацию, Кирилл может самостоятельно варить на плите, самостоятельно мыть. То есть коляска ему не будет мешать. И дверь в санузле. Помимо того, что расшили дверной проем, но и заменили обычную на дверь-купе», — отметила Екатерина Павлюк.

Поддержка участников специальной военной операции и создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья — один из приоритетов партии «Единая Россия».

«Это большая работа, системная работа, связанная как с поддержкой непосредственно бойцов. Поддержкой семей. Большое внимание уделяется социальной адаптации и реабилитации наших участников специальной военной операции после возвращения из зоны боевых действий. Мы понимаем, что сегодня большой запрос на вопросы, связанные с адаптацией, с безбарьерной средой. Работаем в этом отношении системно. Это касается и новых проектов благоустройства, новых проектов дорожного строительства. Все социальные объекты, они все обязательно оборудуются элементами безбарьерной среды», — сказала глава Балашихи Сергей Юров.

Создать в городах Подмосковья необходимые условия доступной среды для участников и ветеранов спецоперации с ограниченными возможностями здоровья поручил губернатор Андрей Воробьев. Удобным должно быть все: офисы МФЦ и банков, больницы и магазины. Средства на эти цели выделены из бюджетов разных уровней.