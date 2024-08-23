Квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту арестовали в Ульяновске

Квартиру одного из подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту арестовали по решению суда. Об этом РИА «Новости» сообщили в правоохранительных органах.

Кадастровую стоимость ульяновской квартиры площадью 63 квадратных метра оценили в 1,8 миллиона рублей. Арест квартиры подразумевает запрет на ее продажу и другие сделки с недвижимостью, уточнили в полиции.

Теракт на Крымском мосту произошел утром 8 октября 2022 года, организаторы подорвали грузовик, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста и погибли четыре человека.

ФСБ сообщила, что теракт организовало Главное управление разведки Минобороны Украины и его руководитель Кирилл Буданов*.

В начале августа Буданов* снова заявил о подготовке ВСУ планов по уничтожению Крымского моста в ближайшие месяцы.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.