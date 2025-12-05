Квадроцикл и средства связи отправили в зону СВО из Балашихи

Из Балашихи отправили гуманитарный груз для военнослужащих в зоне специальной военной операции. Заместитель главы городского округа Балашиха Кирилл Тимашков и начальник управления строительного комплекса Вячеслав Мерзляков лично встретились с бойцом СВО и передали квадроцикл вместе с комплектом помощи.

В состав отправленного груза вошли генератор, переносные и автомобильные рации, инструменты, запчасти и технические жидкости — все, что было сформировано по запросу одного из подразделений.

«Сегодня мы встретились с бойцом СВО из Балашихи, которому передали квадроцикл и гумпомощь. Все это будет доставлено нашим ребятам на передовую», — отметил Вячеслав Мерзляков.

Отправка организована при поддержке главы Балашихи Сергея Юрова, волонтеров и жителей округа. В городе работают три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и Октябрьской улице, 11 (микрорайон Железнодорожный).

Актуальная информация о дополнительных пунктах сбора и списке необходимых вещей для фронта доступна на сайте volonter.mosreg.ru.