Квадрокоптер передали из Ленинского округа в Кантемировскую дивизию

Глава округа Станислав Каторов и начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 14 по Московской области Павел Шагин провели встречу с бойцом роты подвоза горючего из Видного. Он проходит службу в Кантемировской дивизии.

В ходе встречи военнослужащему было передано оборудование, которое поможет ему и его сослуживцам эффективно выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

«В конце декабря ребята из третьего танкового батальона Кантемировской дивизии просили помочь в приобретении техники для мониторинга местности. Сегодня передал им квадрокоптер Мавик вместе с аккумулятором и скоростной зарядкой. По признанию бойцов, наличие такого оснащения означает немало спасенных жизней. Ради такой цели продолжим и дальше помогать нашим парням», — сообщил Станислав Каторов.

Александр, известный своим сослуживцам под позывным «Шмель», житель Ленинского округа. На фронте он уже более года. Выполняет обязанности водителя топливной цистерны. В настоящее время он находится дома на реабилитации, восстанавливаясь после полученного ранения, но в скором времени планирует вернуться на линию боевого соприкосновения и продолжить службу.