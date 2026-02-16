Курсы компьютерной грамотности запустят для бойцов СВО в Солнечногорске

В Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска прошла очередная встреча с участниками спецоперации и их семьями. По просьбам бойцов принято решение организовать для них обучение компьютерной грамотности.

Во встрече приняли участие советник главы муниципалитета Виктория Куракова, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак, координатор Фонда «Защитники Отечества» Алексей Михайлов и руководитель социальной защиты Аветис Башикян. В решении обращений также задействованы профессиональный адвокат и члены Ассоциации, уже прошедшие путь социальной адаптации.

«К нам обращаются по самым разным поводам: от оформления выплат и юридической помощи до реабилитации после ранений. Мы стараемся оперативно оказывать поддержку и внедрять новые востребованные направления. По просьбам ветеранов мы договорились о проведении обучения по компьютерной грамотности, к которому бойцы смогут приступить в ближайшее время», — подчеркнула Виктория Куракова.

Помимо индивидуальной помощи, Ассоциация продолжает работу по формированию и отправке гуманитарных грузов. При личном участии главы округа Константина Михалькова конвои с необходимыми товарами направляются на освобожденные территории не реже раза в месяц. В ближайших планах — отправка крупной партии воды в Донецкую Народную Республику.

Обратиться за поддержкой участники СВО и их близкие могут по адресу: улица Красная, дом 22 А, ТЦ «Солнечный», 1 этаж. Для вступления в Ассоциацию ветеранов СВО Солнечногорска необходимо связаться по телефону: +7 (996) 966-33-70.