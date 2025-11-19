По всей Украине объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей Украине. Это следует из онайн-карт министерства цифровой трансформации страны.

Тревожные сигналы звучали со вторника в 18:30 по московскому времени до 06:20 среды.

В ночь на 14 ноября российские военные нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. По предварительной информации, выпустили около 30 дронов «Герань-2», более 15 «Искандеров» и шесть ракет «Кинжал», все они достигли украинской столицы и области. Во многих районах пропала связь из-за взрывов.

Как отметил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, город буквально ходил ходуном от ударов. Среди пораженных объектов — нефтеперерабатывающий завод и ТЭЦ-5. Также атаковали лагерь украинских военных и базу «элитного» спецназа добровольцев, которые прошли длительное обучение в Германии и Великобритании.