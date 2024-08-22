Курскую область обстреляли кассетными боеприпасами

Глава Льгова Клемешов: ВСУ обстреляли город кассетными боеприпасами

Фото: Pxhere

Вооруженные силы Украины обстреляли кассетными боеприпасами Льгов. Глава города Алексей Клемешов в своем Telegram-канале сообщил, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

«Ни в коем случае не приближайтесь к обломкам и подозрительным предметам», — призвал он.

Жителям, покинувшим город, Клемешов не рекомендовал возвращаться до стабилизации обстановки.

Минувшей ночью украинские боевики пытались ударить по Курской АЭС. Международное агентство по атомной энергии уже оповестили о случившемся. Ранее RT сообщал, что две ракеты, два беспилотника и три авиационные бомбы российские системы ПВО сбили в регионе.

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