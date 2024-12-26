Курский вице-губернатор вышел из добровольческого отряда после смены власти в регионе

Вице-губернатор Курской области Константин Поляков покинул добровольческий отряд БАРС после смены власти в регионе. Об этом сообщило издание «Площадь» .

Контракт Поляков заключил в октябре, заявив, что не может оставаться в стороне, «когда враг находится на территории нашей священной курской земли». Однако теперь, по данным источника издания, чиновник хочет продолжить работу в команде Александра Хинштейна.

По данным «Площади», у Полякова хорошие отношения с бывшим губернатором Алексеем Смирновым, что и позволило ему сделать карьеру в регионе.

Сам вице-губернатор пока никак не отреагировал на эту информацию.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что в регионе начали оценивать повреждения, которые нанесли украинские боевики. Основные восстановительные работы, по его словам, планируется провести за два года.