Хинштейн заявил о шести пострадавших в слободе Белой после удара дрона ВСУ

Ранения различной степени тяжести получили жители слободы Белой в Курской области после атаки украинского беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн, летательный аппарат атаковал здание с пекарней и магазином, где находились люди.

Он подчеркнул, что ранения получили пять женщин и один мужчина.

«У четырех женщин — травмы головы, у одной — слепое осколочное правого бедра, сквозное осколочное ранение левого бедра, мужчина также получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга» — перечислил Хинштейн.

Губернатор Курской области добавил, что раненых забрали в больницу прибывшие на место врачи. Он подчеркнул, что в ближайшее время пострадавших доставят в Курск для лечения.

У здания, где находились раненые, повреждены фасад, крыша и остекление.

Хинштейн призвал всех жителей Курской области следовать нормам безопасности во время объявления воздушных угроз.

В минувший вторник, 25 августа, уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова заявила, что с 2024 года украинские боевики разрушили в приграничных районах восемь школ и детских садов, а также интернаты для детей и пожилых граждан.