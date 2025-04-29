Курские власти ответили на скандал с квитанциями в Судже
Власти Курской области объяснили начисление долга за мусор жительнице Суджи
Представители профильного коммунального министерства Курской области объяснили, почему жительнице Суджи выставили счет за уборку мусора, когда город находился под оккупацией ВСУ. Информацию об этом пресс-служба министерства разместила в официальном Telegram-канале.
На ситуацию со счетом обратила внимание член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. После этого курские власти начали проверку данной информации.
Как пояснили в министерстве, услуги по обращению с отходами в этом районе оказывает одна из региональных структур. Проверка показала, что начисленная сумма отражает долги за июль 2024 года и была зафиксирована на 1 августа.
В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с решением оперативного штаба ресурсоснабжающие организации и региональные операторы не выставляют новые счета жителям приграничных районов. Однако, согласно законодательству, компании обязаны ежемесячно передавать информацию о состоянии лицевых счетов в федеральную систему.
Таким образом, на лицевом счете отображается только задолженность, образовавшаяся до августа 2024 года.
В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин указал на необходимость поддержать жителей Курской области. Глава государства призвал чиновников проанализировать, что для этого потребуется.