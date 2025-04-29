Курские власти ответили на скандал с квитанциями в Судже

Представители профильного коммунального министерства Курской области объяснили, почему жительнице Суджи выставили счет за уборку мусора, когда город находился под оккупацией ВСУ. Информацию об этом пресс-служба министерства разместила в официальном Telegram-канале .

На ситуацию со счетом обратила внимание член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова. После этого курские власти начали проверку данной информации.

Как пояснили в министерстве, услуги по обращению с отходами в этом районе оказывает одна из региональных структур. Проверка показала, что начисленная сумма отражает долги за июль 2024 года и была зафиксирована на 1 августа.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с решением оперативного штаба ресурсоснабжающие организации и региональные операторы не выставляют новые счета жителям приграничных районов. Однако, согласно законодательству, компании обязаны ежемесячно передавать информацию о состоянии лицевых счетов в федеральную систему.

Таким образом, на лицевом счете отображается только задолженность, образовавшаяся до августа 2024 года.

В понедельник, 28 апреля, президент России Владимир Путин указал на необходимость поддержать жителей Курской области. Глава государства призвал чиновников проанализировать, что для этого потребуется.