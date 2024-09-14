Курская епархия разместила в своих ПВР около 30 тысяч беженцев

Прихожане Курской и Рыльской епархий одними из первых откликнулись на призыв о помощи после того, как в регион вторглись украинские боевики. Подробности о том, как они помогают беженцам, рассказало РИА «Новости» .

Дьякон храма Матроны Московской и Ксении Петербургской Дмитрий Королев отметил, что только их пункты временного размещения приняли до 30 тысяч человек. Кроме того, через них за месяц прошли тонны гуманитарной помощи.

Люди часто вынуждены были бежать в чем были, поэтому спрос на одежду и средства гигиены крайне высок. Иногда просят помочь восстановить утраченные документы.

«Кроме молитв и материальной помощи, важна психологическая поддержка, ведь это такая душевная травма», — добавил священнослужитель.

Для беженцев организуют различные мероприятия, в частности концерты.

Ранее стало известно, как украинские военные застрелили женщин и собаку, пытавшихся бежать из деревни в Курской области.