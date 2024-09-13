Украинские боевики застрелили беженцев и собаку в деревне под Курском

Тела двух расстрелянных украинскими боевиками женщин и сопровождавшей их собаки нашли около деревни Журавли в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Южный фронт».

Авторы уточнили, что бежавшие из Журавлей женщины пытались добраться до российских военных в селе Шептуховка. Снятые трупы попали в объектив пролетавшего над связывающей два населенных пункта дорогой беспилотника.

В начале сентября украинские боевики открыли огонь по машине, на которой житель одного из захваченных курских сел вывозил маленького сына. В ходе обстрела мужчина и ребенок погибли на месте.

Заместитель командира батальона девятого мотострелкового полка 11-го армейского корпуса с позывным Кадет сравнил поведение зашедших в Курскую область украинских военных с действиями фашистов в годы Великой Отечественной войны.

Офицер пояснил, что стал свидетелем, как боевики в селе Малая Локня посадили трех детей на мотоцикл с коляской и приказали ехать, а после открыли открыли огонь по движущейся мишени.