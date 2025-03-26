Курсанты в Воскресенске изготовили маскировочные сети для бойцов СВО

Военно-патриотический клуб «Шторм» постоянно проводит волонтерские акции в поддержку участников специальной военной операции. В этот раз курсанты клуба помогли объединению воскресенских волонтеров «СВОих не БРОсаем».

Ребята вместе со своим руководителем Василием Мусатовым не только изготовили новый каркас для плетения маскировочных сетей, но и непосредственно участвовали в самом процессе.

Маскировочные сети крайне необходимы для военных, выполняющих задачи в зоне СВО, так как служат одновременно маскировкой и защитой от беспилотных летательных аппаратов. Учитывая, что сети быстро изнашиваются и требуют постоянной замены, а их изготовление — трудоемкий процесс, требующий специальных навыков и технологии, вклад курсантов и волонтеров в общее дело бесценен.

Ранее в молодежном центре «Олимпиец» прошел мастер-класс по плетению маскировочных сетей, который провели волонтеры «Доброцентра» гимназии № 1.