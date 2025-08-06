Курянин под видом гуманитарки вез 99 литров самогона для «обработки ран»

В Курске водителя Audi 80 привлекли к административной ответственности за перевозку почти сотни литров самогона, который он якобы собирался передать бойцам специальной военной операции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль 17 мая на улице Союзной, в салоне нашли 36 бутылок с жидкостью — как в стеклянной, так и в пластиковой таре. Общий объем содержимого составил 99 литров. Экспертиза показала, что это спиртосодержащая жидкость крепостью 40%.

По словам водителя, Дениса Снегирева, он изготавливал самогон дома «для личного употребления», но затем решил передать его на фронт в качестве «нестандартной гуманитарной помощи» — якобы для обработки ран в полевых условиях.

Кировский районный суд Курска оштрафовал мужчину на 15 тысяч рублей, а весь самогон конфисковал.

Ранее сообщалось о задержании жителя Подмосковья при попытке по почте отправить в США военную экипировку.