Житель Подмосковья попытался по почте отправить в США военную экипировку

Российские таможенники предотвратили попытку незаконного вывоза за рубеж предметов военной экипировки. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.

В одном из почтовых отделений Подмосковья оперативники задержали 36-летнего россиянина, который намеревался отправить в США три посылки. В документах он указал, что внутри — товары для туризма, страйкбола и хоккея. Однако экспертиза выявила, что в посылках находились элементы боевой экипировки «Ратник»: четыре пары тактических перчаток, а также по две пары уставных наколенников и налокотников.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ ("Контрабанда военной техники"). Ему грозит до семи лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.

Ранее житель Ижевска стал фигурантом дела о контрабанде товаров двойного назначения.