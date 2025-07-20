Курянам выплатят компенсацию за разрушенные ВСУ дома

Хинштейн: куряне, чье жилье пострадало от ВСУ, получат по 195 тысяч рублей

Жителям Курской области, чье имущество пострадало в результате атак украинских военных, получат по 195 тысяч рублей из областного бюджета. Об этом в Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Глава региона проверил ход восстановительных работ в трех многоэтажных домах Курска, поврежденных в результате атак дронов ВСУ 15 апреля. По его словам, отделку в них планируют завершить к 15 сентября, чтобы люди смогли вернуться в свое жилье. Фасадные работы полностью закончат к началу отопительного сезона 15 октября.

Хинштейн отметил, что в ходе апрельской атаки ВСУ в Курске пострадали 111 человек. Им, как и жителям приграничья, за утрату имущества перечислили из федерального бюджета по 150 тысяч рублей.

«Еще по 195 тысяч рублей на каждого члена семьи (из расчета 65 тысяч рублей за три месяца) направим из областного бюджета», — уточнил глава региона.

Он добавил, что считает такое решение справедливым, так как жильцы отдельных квартир полностью утратили свое имущество. Они нуждаются в средствах, чтобы приобрести мебель, технику и другие необходимые бытовые предметы.

Эту меру поддержки распространят на «жителей всех домов, поврежденных от атак ВСУ начиная с 6 августа 2024-го и находящихся за пределами отселенных приграничных районов». Хинштейн уточнил, что в регионе таких еще 334 человека.

Этой весной президент России Владимир Путин поручил ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей курянам, потерявшим свои дома из-за действий ВСУ на территории Курской области. Вплоть до полного освобождения региона от врага.