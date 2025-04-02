Лишившиеся жилья жители Курской области будут получать 65 тысяч ежемесячно

Потерявшим свои дома жителям Курской области будут ежемесячно выплачивать по 65 тысяч рублей. Соответствующее поручение президента России Владимира Путина появилось на официальном сайте Кремля .

«Обеспечить осуществление за счет средств федерального бюджета ежемесячной денежной выплаты в размере 65 тысяч рублей гражданам, лишившимся жилых помещений и другого имущества в результате действий украинских вооруженных формирований на территории Курской области, на период до полного освобождения указанной территории», — говорится в документе.

Помимо этого, Путин распорядился подготовить доклад об исполнении этого поручения до 10 апреля.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн заявлял, что куряне, потерявшие имущество из-за рейдов ВСУ, начнут получать ежемесячные выплаты.

Деньги полагаются 112,6 тысячи жителям Курской области, которые временно покинули свои дома, до полного освобождения региона. Средства можно будет использовать для обустройства нового жилья, восстановления личных подсобных хозяйств и других целей.