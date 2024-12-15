Чиновники Украины отказывали в помощи русскоязычным в Курахове

Украинская администрация города Курахово в Донецкой Народной Республике отказывала в гуманитарной помощи жителям, оформлявшим заявки на русском языке. Такую информацию РИА «Новости» предоставила бывшая сотрудница этой структуры.

По словам экс-работницы, руководитель военной администрации давал четкие указания — гуманитарная помощь должна предоставляться только тем, кто заполняет заявления на украинском языке.

Она уточнила, что отказы касались мирных граждан, включая пожилых людей и инвалидов, находившихся в крайне тяжелых условиях.

«Если люди писали заявление на русском языке, было указание от руководства отказывать им в помощи, ничего не выдавать», — рассказала источник.

Ранее над зданием городского совета в Курахове подняли российский флаг.