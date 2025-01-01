Освобождение города Курахова в Донецкой Народной Республике откроет для российских военных путь к Днепропетровску, одному из ключевых промышленных центров Украины. Об этом сообщила газета The New York Times .

Журналисты отметили, что силы ВСУ на юге страны постепенно ослабевают, что создает для российских военных условия наступления через южный Донбасс на территорию Днепропетровска.

По их мнению, регулярные атаки ВС России существенно ухудшили оборонительные позиции националистов в Донбассе, уточнил RT.

«Для ВСУ наиболее критичной остается ситуация на востоке Донбасса, где российские военные устойчиво продвигаются к Покровску, стратегически важному военному узлу», — заявили авторы материала.

Об освобождении Курахова 31 декабря заявил военкор Юрий Котенок.