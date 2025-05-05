«Купол Донбасса» за неделю уничтожил 266 беспилотников ВСУ над ДНР

Система защиты воздушного пространства «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 266 атак украинских беспилотников на ДНР. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Донецкой Народной Республике.

«За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы „Купол Донбасса“ обнаружила и перехватила 266 вражеских БПЛА над Донецком, Макеевкой, Горловкой и Мариуполем», — заявили в ведомстве.

В четверг, 1 мая, система радиоэлектронной борьбы пресекла попытку атаки на центр Мариуполя с использованием беспилотника самолетного типа, оснащенного фугасным зарядом.

В Киевском районе Донецка сбили коптер «Mavic 3» с поражающими элементами, а в Горловке обезвредили разведывательно-ударный дрон «RAM II UAV», оборудованный взрывным устройством и поворотной камерой для наведения на цели.

Больше всего беспилотников перехватили в районе Горловки — 91 дрон. Взрывотехники уничтожили все взрывоопасные аппараты на местах их падения.

На прошлой неделе пресс-служба УФСБ России по ДНР сообщила, что «Купол Донбасса» за неделю сорвал 258 атак ВСУ на республику.